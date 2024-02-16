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УЗ попередила про затримку рейсів до та з Перемишля, пасажирів пересадять на автобуси

Ілюстративне фото: УЗ попередила про затримку рейсів до та з Перемишля (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

"Укрзалізниця" попередила про затримку потягів, які прямують до та з польського Перемишля. Причина - пошкодження контактної мережі у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

За даними УЗ, поїзд №73 Харків - Перемишль прямуватиме до станції Медика. Там пасажирів буде пересаджено на організовані польською стороною автобуси до Перемишля.

В зворотному напрямку, з Перемишля, пасажирів поїзда №74 у напрямку Харкова також довозитимуть до станції Медика автобусам. Посадка в автобуси буде здійснюватись по квитках на поїзд.

"Пошкодження мережі також може вплинути на графік руху інших поїздів до/з Перемишля, які курсуватимуть до кінця доби. Приносимо вибачення за незручності: польські колеги вже займаються ремонтом та прогнозують відновлення мережі та нормалізацію руху поїздів до кінця цього дня", - сказано у повідомленні.

Нові рейси поїздів

РБК-Україна писало про те, що у розкладі "Укрзалізниці" на 2024 рік передбачені 14 нових рейсів, з них 3 - міжнародні. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів.

Також повідомлялось, що "Укрзалізниця" запускає новий потяг під номером 295/296, який курсуватиме між Дніпром та Харковом й надасть нічну альтернативу подорожі між двома містами.

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УкрзалізницяПольщапотяг