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УЗ попередила про затримку поїздів під Києвом

Фото: Поїзди затримують 9 вересня через закриття руху через Білу Церкву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укрзалізниця" з технічних причин запустила рух поїздів в об’їзд Білої Церкви. Це призвело до затримки через Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.

Як зазначили в пресслужбі, поїзди, що мали рухатися дільницею Фастів-2 - Біла Церква - Миронівка, 9 вересня продовжать рухатися в об'їзд через станції Фастів-1 - Київ-Пасажирський - Трипілля - Миронівка.

"Це вплинуло на вчасність низки рейсів", - йдеться в повідомленні.

Пасажирам з Білої Церкви, яку наші вимушено оминають, організували безкоштовні трансфери електропоїздами від/до станції Фастів, повідомили в пресслужбі.

Об'їзд Білої Церкви

Раніше "Укрзалізниця" повідомила, що з технічних причин щонайменше до ранку 9 вересня змінила маршрути поїздів, які мали рухатися дільницею Фастів-2 - Біла Церква - Миронівка. Новий тимчасовий маршрут прокладено через станції Фастів-1 - Київ-Пасажирський - Трипілля - Миронівка.

Це означає затримку до 2 годин для низки рейсів через Київ.

  • №181/182 Івано-Франківськ – Дніпро;
  • №6/216 Ясіня/Чернівці – Запоріжжя;
  • №110 Львів – Херсон;
  • №32 Перемишль – Запоріжжя;
  • №88 Ковель – Запоріжжя;
  • №40 Солотвине – Запоріжжя;
  • №4 Ужгород – Запоріжжя;
  • №3 Запоріжжя – Ужгород;
  •  №75/76 Кривий Ріг – Київ;
  • №85/86 Запоріжжя – Львів;
  • №31/32 Запоріжжя – Перемишль.

В "Укрзалізниці" повідомили, що бригади залізничників і вся необхідна техніка "працюють над усуненням проблеми", але не назвали причину об'їзду Білої Церкви.

 

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Укрзалізниця