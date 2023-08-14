УЗ попередила про затримку низки поїздів, які прямують до та з Києва: список рейсів
Фото: УЗ попередила про затримку низки поїздів, які прямують до та з Києва (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
У зв'язку з транспортною подією з вантажним поїздом у Київській області низка поїздів прибуватимуть до столиці зміненим маршрутом та із затримкою до 1,5 годин. Те ж саме стосується і рейсів у зворотному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Затримуватимуться такі поїзди:
- №729 Черкаси - Київ (і зворотний рейс);
- №733 Дніпро - Київ (і зворотний рейс);
- №131 Дніпро - Львів;
- №43 Черкаси - Івано-Франківськ (і зворотний рейс);
- №731 Запоріжжя - Київ (і зворотний рейс);
- №790 Київ - Кременчук;
- №102 Краматорськ - Херсон;
- №38 Киів - Запоріжжя;
- №80 Київ - Дніпро.
Зазначається, що зміна маршруту для цих поїздів може спричинити також затримки інших рейсів, в тому числі приміських, що прямують через Фастів та Білу Церкву.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" оголосила про запуск додаткових потягів у напрямку Київ-Львів на дати напередодні Дня Незалежності.
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