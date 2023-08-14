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УЗ попередила про затримку низки поїздів, які прямують до та з Києва: список рейсів

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Україна, Понеділок 14 серпня 2023 09:27
УЗ попередила про затримку низки поїздів, які прямують до та з Києва: список рейсів Фото: УЗ попередила про затримку низки поїздів, які прямують до та з Києва (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Степанова

У зв'язку з транспортною подією з вантажним поїздом у Київській області низка поїздів прибуватимуть до столиці зміненим маршрутом та із затримкою до 1,5 годин. Те ж саме стосується і рейсів у зворотному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Затримуватимуться такі поїзди:

  • №729 Черкаси - Київ (і зворотний рейс);
  • №733 Дніпро - Київ (і зворотний рейс);
  • №131 Дніпро - Львів;
  • №43 Черкаси - Івано-Франківськ (і зворотний рейс);
  • №731 Запоріжжя - Київ (і зворотний рейс);
  • №790 Київ - Кременчук;
  • №102 Краматорськ - Херсон;
  • №38 Киів - Запоріжжя;
  • №80 Київ - Дніпро.

Зазначається, що зміна маршруту для цих поїздів може спричинити також затримки інших рейсів, в тому числі приміських, що прямують через Фастів та Білу Церкву.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" оголосила про запуск додаткових потягів у напрямку Київ-Львів на дати напередодні Дня Незалежності.

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Укрзалізниця поїзди
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