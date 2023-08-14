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УЗ предупредила о задержке ряда поездов, которые направляются в и из Киева: список рейсов

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Украина, Понедельник 14 августа 2023 09:27
УЗ предупредила о задержке ряда поездов, которые направляются в и из Киева: список рейсов Фото: УЗ предупредила о задержке ряда поездов, которые направляются в и из Киева (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Степанова

В связи с транспортным событием с грузовым поездом в Киевской области ряд поездов будут прибывать в столицу по измененному маршруту и с задержкой до 1,5 часов. То же касается и рейсов в обратном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Будут задерживаться следующие поезда:

  • №729 Черкассы - Киев (и обратный рейс);
  • №733 Днепр - Киев (и обратный рейс);
  • №131 Днепр - Львов;
  • №43 Черкассы - Ивано-Франковск (и обратный рейс);
  • №731 Запорожье - Киев (и обратный рейс);
  • №790 Киев - Кременчуг;
  • №102 Краматорск - Херсон;
  • №38 Киев - Запорожье;
  • №80 Киев - Днепр.

Отмечается, что изменение маршрута для этих поездов может повлечь задержки других рейсов, в том числе пригородных, которые следуют через Фастов и Белую Церковь.

Напомним, ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" объявила о запуске дополнительных поездов в направлении Киев-Львов на даты перед Днем Независимости.

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