УЗ предупредила о задержке ряда поездов, которые направляются в и из Киева: список рейсов

В связи с транспортным событием с грузовым поездом в Киевской области ряд поездов будут прибывать в столицу по измененному маршруту и с задержкой до 1,5 часов. То же касается и рейсов в обратном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Отмечается, что изменение маршрута для этих поездов может повлечь задержки других рейсов, в том числе пригородных, которые следуют через Фастов и Белую Церковь.

Напомним, ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" объявила о запуске дополнительных поездов в направлении Киев-Львов на даты перед Днем Независимости.

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