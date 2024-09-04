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УЗ попередила про затримку низки пасажирських поїздів через знеструмлення

Фото: Поїзди затримуються 4 вересня через знеструмлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Низка пасажирських поїздів затримуються вранці 4 вересня. Залізничники виводять резервні тепловози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

За даними прес-служби, з мінімальними затримками відправляються поїзди: 

№ 59 Київ-Чоп,

  • № 91 Київ-Львів,
  • № 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці,
  • № 11 Одеса-Львів,
  • № 149 Полтава-Чернівці,
  • № 746 Львів-Київ,
  • № 368 Ужгород-Ковель

Обстріл 4 вересня

Нагадаємо, російська армія знову здійснила масштабний обстріл України. З вечора 3 вересня, російські війська запустили дрони, які було зафіксовано в повітряному просторі України. Ближче 2 ночі Росія підняла у небо п'ять бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони, судячи з усього, запустили по Україні крилаті ракети, які фіксувалися близько 5 ранку.

Крім того, в проміжку з 5 до 6 ранку в небо злетіли борти Ту-22М3 та МіГ-31К. Паралельно над Україною збивали ворожі БпЛА та ракети.

Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки. У місті тимчасово перекриті для проїзду кілька вулиць.

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