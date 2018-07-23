УЗ підпише договір з ЄБРР про надання кредиту на будівництво нових вагонів

Новини Транспорт 23.07.2018 - 12:42
Фото: в. о. голови правління УЗ Євген Кравцов (РБК-Україна)
Фото: в. о. голови правління УЗ Євген Кравцов (РБК-Україна)

Мова йде про кредит у розмірі 150 мільйонів доларів

ПАТ "Укрзалізниця" планує підписати договір з ЄБРР без умови про надання державних гарантій під хороший відсоток. Про це повідомив в. о. голови правління УЗ Євген Кравцов інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Кравцова, мова йде про кредит у розмірі 150 мільйонів доларів під хорошу відсоткову ставку.

"Вона значно нижче, ніж зараз на банківському ринку України. Ці кошти ми спрямуємо на будівництво нових 6,5 тисяч вагонів. Вони будуть передані в окрему, спеціально створену під обслуговування цього кредиту дочірню компанію УЗ", - зазначив в. о. голови УЗ.

Нагадаємо, раніше Кравцов заявляв, що в 2018 році "Укрзалізниця" планує закупити і побудувати до 10 тис. нових вагонів.

Також повідомлялося, що в 2018 році "Укрзалізниця" має намір вкласти понад 36 млрд гривень капітальних інвестицій у розвиток галузі.

 

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Теги:  Укрзалізниця,  кредит,  строительство,  вагоны,  ЄБРР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС