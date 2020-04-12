УЗ не планирует повышать цены на билеты после завершения карантина, - Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заверил, что "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на проезд в пассажирских поездах после восстановления сообщения после завершения карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода".

По его словам, сейчас не хватает закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы устанавливались тарифы.

"Тарифы еще не менялись... Пока что повышение тарифов по пассажирским перевозкам как не планировалось, так и не планируется. Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Но когда? Я пока вам не скажу. Тем более, что сейчас пассажирские перевозки у нас не осуществляются", – сказал Криклий.

Ранее сообщалось, что билеты на поезда, которые были отменены из-за прекращения пассажирских перевозок на железной дороге можно будет вернуть в любой железнодорожной кассе, но уже после завершения карантина.

РБК-Украина писало, что частичное возобновление работы общественного транспорта в Украине правительство планирует на середину мая при условии снижения динамики заболеваемости коронавирусом.

Как известно, по состоянию на утро 11 апреля Министерство здравоохранения лабораторно подтвердило 2511 случаев заражения коронавирусом в Украине.