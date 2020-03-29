В Мининфраструктуры объяснили, как гражданам вернуть билеты на отмененные поезда

Иллюстративное фото (twitter.com Kravtsov_e)

Билеты можно будет в любой железнодорожной кассе после завершения карантина

Билеты на поезда, которые были отменены из-за прекращения пассажирских перевозок по железной дороге, можно будет в любой железнодорожной кассе, но уже после завершения карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Владислава Криклия в Telegram.

Так, билеты приобретенные в кассе:

на внутренние поезда можно будет вернуть в течение 90 суток с запланированной даты отправления поезда;

на международные поезда - в течение 180 дней с запланированной даты отправления поезда.

Если билет приобретен онлайн:

необходимо зарегистрироваться / авторизоваться на сайте "Укрзализныци" или в приложении "Железнодорожные билеты"; в разделе "Возврат билетов" по инструкции верните билеты.

Средства зачислят на карточку автоматически в течение 30 календарных дней, комиссию могут вернуть отдельным платежом.

Если билеты, приобретенные онлайн, были напечатаны в железнодорожной кассе, то их можно будет вернуть после завершения карантина.

Если билет приобретен онлайн, но дата отправки поезда прошла, надо напечатать билет на принтере и руководствоваться правилом "Если билет приобретен в кассе".

Напомним, в Киев сегодня прибыл специальный поезд из Москвы, который эвакуировал украинцев из России. Поезд встретили военные и люди в защитных костюмах. У пассажиров поезда измеряли температуру.

Кроме того, за последние сутки в Украине было подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом, из них 9 - летальные. Выздороветь удалось уже пятерым людям. Общее число заболевших выросло до 418 человек.