УЗ передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn в 2022 году

"Укрзализныця" передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn в следующем году. На сегодня немецкая компания предоставляет украинской стороне консультационные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова на форуме "Украина 30" .

"По плану мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года", - отметил он.

Министр добавил, что у немецкой компании есть такой опыт в Казахстане, и он является успешным.