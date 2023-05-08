В "УЗ" озвучили альтернативні маршрути до Відня через аварію на залізниці

Як розповіли у компанії, безпересадкові вагони Відень - Київ будуть прямувати альтернативним маршрутом через Мішкольц із затримкою до 6 годин.

"Пасажирів, що виїжджатимуть зі столиці Австрії сьогодні, чекає дещо інша схема, адже українські вагони через аварію в Угорщині не встигнуть дістатися Відня і чекатимуть у Будапешті", - сказано в повідомленні.

Також буде організовано проїзд поїздом №149 "Хортобадь" з Відня до Будапешта, час відправлення з Відня - 16:42, а вже у столиці Угорщини можна буде перейти до українських вагонів. Своєю чергою вказані вагони поїдуть об'їзним маршрутом: разом з 149-м поїздом до Дебрецена. Вже з Дебрецена окремим локомотивом до Ньїредьхази, з Ньїредьхази у складі поїзда №6210 до Захоні, після чого в Чопі будуть причеплені до українського рейса 60/59 Чоп – Київ.

"Кількість "перепричепок" у такому випадку зазначаємо суто для інформації, наш пасажир може не покидати свій вагон з моменту потрапляння до нього і до приїзду в Київ", - зауважили у відомстві.

Однак, якщо точкою прибуття є не Київ, необхідно заздалегідь поінформувати поїзну бригаду: наприклад, для пасажирів стрийського напрямку буде організовано пересадку у Чопі на поїзд №81.

Другий маршрут - поїзд EC 140/149 "Хортобадь" Відень - Захонь з вагоном Відень - Чоп обмежить маршрут до Дебрецена, розклад руху без змін.

Поїзд №31/33/34 "Латориця" Будапешт-Мукачево слідуватиме без змін у маршруті та розкладі руху, однак пасажирам буде запропоновано пересадка на автобуси на проблемній дільниці Дебрецен - Ньїредьхаза

Шість разів на добу будуть курсувати човникові рейси Захонь-Чоп.