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УЗ ожидает окончательная остановка реформ и крах, - экс-министр

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 12:29
УЗ ожидает окончательная остановка реформ и крах, - экс-министр Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Хаос, управленческий кризис и масштабная коррупция продолжаются в "Укрзализныци" почти десятилетия, а события 2019-2020 годов довели компанию до катастрофы. Очередная смена руководителя УЗ доведет ее до окончательного краха.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

"За последние два года в компании уже было четыре руководителя, сейчас назначат пятого! И ни разу не было публично озвучена настоящая причина увольнения - просто отставка. Так и Жмака увольняют - не за недостатки", - пишет Омелян.

Он также выразил сочувствие сотрудников УЗ, которые, "получая низкие зарплаты, все еще надеялись, что времена расцвета и успеха вернутся". Теперь, по его убеждению, УЗ ожидает окончательная остановка реформ и крах.

Напомним, 17 марта Кабинет министров согласовал досрочное прекращение полномочий главы правления "Укрзализныци" Владимира Жмака. Обязанности председателя возложили на Ивана Юрика.

Ранее УЗ в рамках реформы компании начала процедуру выделения отдельной бизнес-вертикали грузовых перевозок под названием UZ Cargo, используя для этого опыт европейских стран. Соответствующее решение поддержало Министерство инфраструктуры.

В начале февраля наблюдательный совет АО "Укрзализныця" постановил отменить решение правления компании о создании филиала грузовых перевозок UZ Cargo, тем самым остановив реформу.

В конце января Верховная рада создала временную следственную комиссию для оценки предприятия и расследования злоупотреблений в 2017-2020 годах, соответственно, до старта работы в компании нынешнего главы.

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