Хаос, управленческий кризис и масштабная коррупция продолжаются в "Укрзализныци" почти десятилетия, а события 2019-2020 годов довели компанию до катастрофы. Очередная смена руководителя УЗ доведет ее до окончательного краха.

"За последние два года в компании уже было четыре руководителя, сейчас назначат пятого! И ни разу не было публично озвучена настоящая причина увольнения - просто отставка. Так и Жмака увольняют - не за недостатки", - пишет Омелян.

Он также выразил сочувствие сотрудников УЗ, которые, "получая низкие зарплаты, все еще надеялись, что времена расцвета и успеха вернутся". Теперь, по его убеждению, УЗ ожидает окончательная остановка реформ и крах.