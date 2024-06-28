УЗ отримала ліцензію і виходить на міжнародний ринок вантажоперевезень

Оператор Ukrainian Railways Cargo Poland отримав можливість повноцінного виходу на європейський ринок залізничних вантажоперевезень і отримав ліцензію залізничного перевізника від правління залізничного транспорту Польщі. Це означає, що "Укрзалізниця" виходить на міжнародний ринок вантажоперевезень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці" (УЗ).
"Продовжуємо системно працювати над євроінтеграцією залізниці та розвитком міжнародних послуг. Отримання ліцензії – це ще один крок на шляху створення повноцінного міжнародного залізничного оператора, який зможе запропонувати своїм клієнтам єдиний транскордонний транспортний сервіс. Також працюємо над розробкою та узгодженням нових міжнародних маршрутів", - розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.
Планується, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи як перевізника сконцентрується на підвищенні обсягу перевезень через українсько-польські прикордонні переходи.
У відомстві зазначили, що таким чином польські та українські вантажовідправники отримають послугу перевезення «від дверей до дверей» та від одного оператора, без необхідності укладати низку договорів з різними компаніями.
Як повідомляє УЗ, в майбутньому компанія планує оперувати рухомим складом для колії шириною і 1435, і 1520 мм, що дозволить ефективно працювати на усіх прикордонних переходах з Польщею.
Очікується, що повноцінні комплексні послуги з перевезень Ukrainian Railways Cargo Poland розпочне вже наступного року.
Нагадаємо, що пасажирам, які здійснюють поїздку міжнародним рейсом до Австрії або Угорщини, потрібно мати роздрукований електронний квиток.
"Міжнародний залізничний рух до цих країн здійснюється у партнерстві з угорськими та австрійськими залізничниками. У них свої правила: квиток має бути роздрукований", - розповіли в УЗ.
Раніше РБК-Україна повідомляло, за які порушення пасажирів УЗ можуть покарати і який буде штраф.