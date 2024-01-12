УЗ отримає від партнерів техніки та обладнання на майже 10 млн доларів

До пакету безкоштовної техніки входять автопідйомники, навантажувачі, екскаватори, свердлильні верстати на магнітній підставці та гідродомкрати, які вже задіяні в ремонтах та відновленні залізничної інфраструктури.

Окрім закупівлі техніки для термінових ремонтів залізниці, проєкт також фінансує придбання модульних мостів та матеріалів для відновлення пошкоджених з’єднань доріг з мостами і залізничними коліями.

Закупівлю обладнання для забезпечення ремонту критичної інфраструктури та збільшення вантажоперевезень УЗ здійснює підрозділ ООН UNOPS Ukraine.

Нагадаємо, раніше голова УЗ Євген Лященко також спрогнозував, що за підсумками 2023 року УЗ отримає 7 млрд грн чистого прибутку - після 9,6 млрд грн чистого збитку 2022-го.