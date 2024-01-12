УЗ получит от партнеров техники и оборудования почти на 10 млн долларов

В пакет бесплатной техники входят автоподъемники, погрузчики, экскаваторы, сверлильные станки на магнитной подставке и гидродомкраты, уже задействованные в ремонтах и восстановлении железнодорожной инфраструктуры.

Кроме закупки техники для срочных ремонтов железной дороги, проект также финансирует приобретение модульных мостов и материалов для восстановления поврежденных соединений дорог с мостами и железнодорожными путями.

Закупку оборудования для обеспечения ремонта критической инфраструктуры и увеличения грузоперевозок УЗ осуществляет подразделение ООН UNOPS Ukraine.

Напомним, ранее глава УЗ Евгений Лященко также спрогнозировал, что по итогам 2023 года УЗ получит 7 млрд грн чистой прибыли - после 9,6 млрд грн чистого убытка 2022-го.