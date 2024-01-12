RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УЗ получит от партнеров техники и оборудования почти на 10 млн долларов

Фото: УЗ получит от партнеров техники и оборудования почти на 10 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

АО "Укрзализныця" получило 46 единиц техники и оборудования на общую сумму 2,76 млн долларов. В ближайших планах - передача техники еще на 5 миллионов. Помощь оказывается в рамках проекта Всемирного банка "Восстановление основной логистической инфраструктуры и подключения к сети (RELINC)".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

В пакет бесплатной техники входят автоподъемники, погрузчики, экскаваторы, сверлильные станки на магнитной подставке и гидродомкраты, уже задействованные в ремонтах и восстановлении железнодорожной инфраструктуры.

Кроме закупки техники для срочных ремонтов железной дороги, проект также финансирует приобретение модульных мостов и материалов для восстановления поврежденных соединений дорог с мостами и железнодорожными путями.

Закупку оборудования для обеспечения ремонта критической инфраструктуры и увеличения грузоперевозок УЗ осуществляет подразделение ООН UNOPS Ukraine.

Напомним, ранее глава УЗ Евгений Лященко также спрогнозировал, что по итогам 2023 года УЗ получит 7 млрд грн чистой прибыли - после 9,6 млрд грн чистого убытка 2022-го.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця