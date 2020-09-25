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УЗ отменяет посадку в Тернополе, но возвращает ее на 4 других станциях

Тернополь, Пятница 25 сентября 2020 18:40
УЗ отменяет посадку в Тернополе, но возвращает ее на 4 других станциях
Фото: поезда не будут брать пассажиров в Тернополе (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

"Укрзализныця" с 28 сентября отменяет посадку на поезда из Тернополя в связи с тем, что город снова будет в "красной зоне". В то же время возобновляет продажу билетов с четырех других станций.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Сообщается, что по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций открывается продажу билетов на поезда в/из станций Славута-1, Чоп, Волочиск и Ларга.

Купить билеты можно на поезда, которые будут следовать с 00:01 28 сентября 2020:

  • № 43/44 Киев - Ивано-Франковск;
  • № 46/45 Ужгород - Лисичанск;
  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель - Киев;
  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • № 117/118 Киев - Черновцы
  • № 122/121 Николаев - Ровно;
  • № 136/135 Черновцы - Одесса,
  • № 601/602 Львов - Тячев.

Кроме того, временно отменяется посадка в Тернополе (разрешена только высадка пассажиров). В Тернополь будут продаваться билеты на следующие поезда:

  • № 12/11 Одесса - Львов;
  • № 21/22 Харьков -Трускавец;
  • № 41/42 Днепр - Трускавец;
  • № 49/50 Киев - Трускавец;
  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 86/85 Львов - Новоалексеевка;
  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • № 110/109 Львов - Херсон;
  • № 136/135 Снятин - Одесса - Черновцы;
  • № 715/716 Киев - Львов.

"Укрзализныця" напоминает, что при отказе от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции в проездном документе, возврат средств проводится в полном объеме.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, какие ограничения будут действовать в Тернополе и Бережанах, которые будут в "красной зоне" с 28 сентября.

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