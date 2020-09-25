УЗ отменяет посадку в Тернополе, но возвращает ее на 4 других станциях

Фото: поезда не будут брать пассажиров в Тернополе (РБК-Украина)

"Укрзализныця" с 28 сентября отменяет посадку на поезда из Тернополя в связи с тем, что город снова будет в "красной зоне". В то же время возобновляет продажу билетов с четырех других станций.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Сообщается, что по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций открывается продажу билетов на поезда в/из станций Славута-1, Чоп, Волочиск и Ларга.

Купить билеты можно на поезда, которые будут следовать с 00:01 28 сентября 2020:

№ 43/44 Киев - Ивано-Франковск;

№ 46/45 Ужгород - Лисичанск;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 117/118 Киев - Черновцы

№ 122/121 Николаев - Ровно;

№ 136/135 Черновцы - Одесса,

№ 601/602 Львов - Тячев.

Кроме того, временно отменяется посадка в Тернополе (разрешена только высадка пассажиров). В Тернополь будут продаваться билеты на следующие поезда:

№ 12/11 Одесса - Львов;

№ 21/22 Харьков -Трускавец;

№ 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 49/50 Киев - Трускавец;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 86/85 Львов - Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 110/109 Львов - Херсон;

№ 136/135 Снятин - Одесса - Черновцы;

№ 715/716 Киев - Львов.

"Укрзализныця" напоминает, что при отказе от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции в проездном документе, возврат средств проводится в полном объеме.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, какие ограничения будут действовать в Тернополе и Бережанах, которые будут в "красной зоне" с 28 сентября.