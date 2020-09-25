УЗ скасовує посадку в Тернополі, але повертає її на інших 4 станціях

Фото: потяги не будуть брати пасажирів у Тернополі (РБК-Україна)

"Укрзалізниця" з 28 вересня скасовує посадку на потяги з Тернополя у зв'язку з тим, що місто знову буде в "червоній зоні". У той же час відновлює продаж квитків з чотирьох інших станцій.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Повідомляється, що за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відкривається продаж квитків на потяги до/зі станцій Славута-1, Чоп, Волочиськ і Ларга.

Купити квитки можна на поїзди, що прямуватимуть з 00:01 28 вересня 2020:

№ 43/44 Київ - Івано-Франківськ;

№ 46/45 Ужгород - Лисичанськ;

№ 81/82 Київ - Ужгород;

№ 88/87 Ковель - Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель - Київ;

№ 108/107 Одеса - Ужгород;

№ 117/118 Київ - Чернівці

№ 122/121 Миколаїв - Рівне;

№ 136/135 Чернівці - Одеса,

№ 601/602 Львів - Тячів.

Крім того, тимчасово відміняється посадка в Тернополі (дозволена тільки висадка пасажирів). До Тернополя будуть продаватися квитки на наступні поїзди:

№ 12/11 Київ - Львів;

№ 21/22 Харків -Трускавець;

№ 41/42 Дніпро -Трускавець;

№ 49/50 Київ - Трускавець;

№ 81/82 Київ - Ужгород;

№ 86/85 Львів - Новоолексіївка;

№ 108/107 Одеса - Ужгород;

№ 110/109 Львів - Херсон;

№ 136/135 Снятин - Одеса - Чернівці;

№ 715/716 Київ - Львів.

"Укрзалізниця" нагадує, що при відмові від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше однієї години після його відправлення зі станції в проїзному документі, повернення коштів проводиться у повному обсязі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, які обмеження будуть діяти в Тернополі та Бережанах, які будуть в "червоній зоні" з 28 вересня.