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УЗ назначила еще два поезда во Львов на Пасху

Новости » Общество    15.04.2019 - 15:55
УЗ назначила еще два поезда во Львов на Пасху
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего на Пасхальные и майские праздники уже назначено 23 дополнительных поезда

"Укрзализныця" назначила еще два дополнительные поезда сообщением Киев-Львов на Пасхальные и майские праздники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Дополнительный поезд "Интерсити" № 756 Киев - Львов отправится из Львова 26 апреля и 1 мая в 23:00, прибудет в Киев на следующий день в 05:50. Обратно поезд отправится 27 апреля и 2 мая в 00:15 и прибудет во Львов на следующий день в 05:47. Он будет делать остановку на станции Коростень.

Поезд № 211/212 Киев - Львов отправится из Киева 26 апреля в 12:10 и прибудет во Львов в 22:14. Обратно отправление 27 апреля в 01:28, прибытие в Киев на следующий день в 09:14. Поезд будет делать остановку на станции Шепетовка.

"Укрзализныця" уже начала открывать продажу билетов на указанные поезда. Их можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

В общем на Пасхальные и майские праздники Укрзализныця уже назначила 23 дополнительных поезда и дополнительные рейсы 5 круглогодичным поездам. В частности, это поезда до Львова, Ковеля, Ужгорода, Черновцов, Хмельницкого, Жмеринки, Николаева, Одессы, Херсона, Днепра, Кривого Рога, Харькова, Покровская, Запорожье, Бахмут, Кременчуга, Шостки, Черкасс, Винницы и других городов.

Работа по назначению дополнительных поездов продолжается.

Ранее сообщалось, что с 27 по 31 мая 2019 года в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной линии на территории Польши движение поездов на участке Перемышль - Медыка будет запрещено.

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