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"УЗ" остановила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область из-за карантина

Автор: Роман Тверденко

"Укрзализныця" остановила продажу на поезда, которые едут в Ивано-Франковскую область и обратно. Продавать билеты не будут до 12 марта.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ" в Facebook.

Остановка продажи начнет действовать с полуночи 26 февраля и до 12 марта, а также до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Пассажири, которые приобрели билеты раньше, смогут все же доехать в Ивано-Франковскую область. "УЗ" и Министерство инфраструктуры разрабатывают механизм безопасной поездки в регион.

Также расширены возможности возврата билетов через кассы. При возвращении билета на протяжении месяца, начиная с 26 февраля, клиентам возместят полную стоимость проездного документа.

Ранее сообщалось, что в Украине большинство областей получат вакцину от коронавируса сегодня, 24 февраля. Лишь в двух областях доставка завершится уже в четверг. Среди таких - Ивано-Франковская область.

Также известно, что с пятницы, 26 февраля, в Ивано-Франковской области будет запрещена посадка и высадка пассажиров. В частности, на регулярные и не регулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом.

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