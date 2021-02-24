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"УЗ" припинила продаж квитків на потяги в Івано-Франківську область через карантин

Автор: Роман Тверденко

"Укрзалізниця" припинила продаж на поїзди, які їдуть в Івано-Франківську область і назад. Продавати квитки не будуть до 12 березня.

Про це повідомляє пресс-служба "УЗ" у Facebook.

Зупинка продажу почне діяти з півночі 26 лютого до 12 березня, а також до поліпшення епідеміологічної ситуації в регіоні.

Пасажири, які придбали квитки раніше, зможуть все-таки доїхати до Івано-Франківської області. "УЗ" та Міністерство інфраструктури розробляють механізм безпечної поїздки в регіон.

Також розширені можливості повернення квитків через каси. При поверненні квитка протягом місяця, починаючи з 26 лютого, клієнтам відшкодують повну вартість проїзного документа.

Раніше повідомлялося, що в Україні більшість областей отримають вакцину від коронавірусу сьогодні, 24 лютого. Лише в двох областях доставка завершиться вже в четвер. Серед таких - Івано-Франківська область.

Також відомо, що з п'ятниці, 26 лютого, в Івано-Франківській області буде заборонена посадка і висадка пасажирів. Зокрема, на регулярні і не регулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом.

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