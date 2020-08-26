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УЗ ограничит покупку льготных билетов через онлайн-сервисы

Автор: РБК-Украина

"Укрзализныця" временно ограничит покупку льготных билетов через онлайн-сервисы. Речь идет о продаже билетов студентам.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныця" в Telegram.

Сообщается, что будут действовать временные ограничения при покупке льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы - с 07:00 до 15:00 27 августа и с 07:00 до 15:00 1 сентября.

"Это связано с проведением технических работ на электронном реестре Министерства образования и науки Украины во время вступительной кампании. В указанные периоды студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что с 25 августа в поездах "Укрзализныци" будет присутствовать военизированная охрана; на первом этапе такая охрана будет сопровождать 10 пассажирских поездов.

Отметим, сегодня Кабинет министров назначил нового главу правления "Укрзализныци"; на эту должность утвержден победитель конкурса Владимир Жмак.

До этого он был членом наблюдательного совета аэропорта "Борисполь", а до лета 2016 года работал в Одесской ОГА.

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