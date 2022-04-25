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УЗ обнародовала график задержки поездов из-за обстрелов России

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Украина, Понедельник 25 апреля 2022 18:40
УЗ обнародовала график задержки поездов из-за обстрелов России Фото: Укрзализныця изменила график движения поездов из-за обстрелов (Getty Images)
Автор: RBC.UA

В Укрзализныце опубликовали обновленный график движения поездов 25 апреля. График обнародован с учетом задержек из-за обстрелов железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Укрзалізниці.

График с учетом опозданий поездов из-за обстрелов оккупантов:

  • №86 Запорожье-Львов (+3 ч 41 мин);
  • №87 Запорожье-Ковель (+5 ч 32 мин);
  • №21 Харьков-Трускавец (+4 ч 57 мин);
  • №130 Кременчуг-Ивано-Франковск(+ 4 ч 37 мин);
  • №231 Днепр-Львов (+6 ч 26 мин);
  • №45 Ужгород – Лозовая (+1 ч 58 мин);
  • №68 Варшава-Киев (+3 ч 10 мин);
  • №753 Харьков-Львов (+20 мин)
  • №706 Перемышль-Киев (23 мин);
  • №744 Перемышль-Киев (2 ч 18 мин);
  • №715 Киев – Перемышль (6 ч);
  • №723 Харьков-Киев (+59 мин).

В "Укрзализныце" заверили, что делают все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика.

Напомним, что председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий анонсировал восстановление регулярного железнодорожного сообщения между Сумами и Киевом.

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