УЗ обнародовала график задержки поездов из-за обстрелов России
Фото: Укрзализныця изменила график движения поездов из-за обстрелов (Getty Images)
В Укрзализныце опубликовали обновленный график движения поездов 25 апреля. График обнародован с учетом задержек из-за обстрелов железной дороги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Укрзалізниці.
График с учетом опозданий поездов из-за обстрелов оккупантов:
- №86 Запорожье-Львов (+3 ч 41 мин);
- №87 Запорожье-Ковель (+5 ч 32 мин);
- №21 Харьков-Трускавец (+4 ч 57 мин);
- №130 Кременчуг-Ивано-Франковск(+ 4 ч 37 мин);
- №231 Днепр-Львов (+6 ч 26 мин);
- №45 Ужгород – Лозовая (+1 ч 58 мин);
- №68 Варшава-Киев (+3 ч 10 мин);
- №753 Харьков-Львов (+20 мин)
- №706 Перемышль-Киев (23 мин);
- №744 Перемышль-Киев (2 ч 18 мин);
- №715 Киев – Перемышль (6 ч);
- №723 Харьков-Киев (+59 мин).
В "Укрзализныце" заверили, что делают все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика.
Напомним, что председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий анонсировал восстановление регулярного железнодорожного сообщения между Сумами и Киевом.
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