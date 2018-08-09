УЗ обнародовала график движения поезда "четырех столиц"

Сейчас согласовывается стоимость билетов с железнодорожными администрациями Беларуси, Литвы и Латвии

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" опубликовала график движения поезда "четырех столиц". Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. главы правления УЗ Евгений Кравцов.

Он отметил, что из Киева новый поезд будет отправляться в 14:07 и прибывать в Ригу на следующий день в 09:05, а обратно будет отправляться в 11:10 и прибывать в Киев утром в 6:42.

Країни Балтії стають ближче. Поїзд до Риги через Мінськ та Вільнюс почне курсувати щотижня вже у вересні. За 19 годин в дорозі можна побувати у 4 столицях Європи. У складі поїзда буде 10 вагонів купе та 1 - класу люкс. Вже готуємо і нову ліврею. Аби здалеку було видно українські вагони. Зараз остаточно узгоджуємо вартість квитків з залізничними адміністраціями Білорусі, Литви та Латвії. Про ціну повідомимо згодом, вона буде демократичною. З української столиці новий поїзд буде відправлятись о 14:07 та прибуватиме до Риги наступного дня о 09:05. Зворотно буде їхати об 11:10 та прибуватиме до Києва зранку о 06.42. Зупинки будуть на станціях Словечно, Калінковічі, Жлобін, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй та Елгава. Графік руху - на сайті ПАТ «Укрзалізниця» Опубліковано Євгеном Кравцовим Четвер, 9 серпня 2018 р.

"Страны Балтии становятся ближе. Поезд в Ригу через Минск и Вильнюс начнет курсировать еженедельно уже в сентябре... Остановки будут на станциях Словечно, Калинковичи, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй и Елгава", - отметил и. о. председателя правления.

Он добавил, что за 19 часов в пути можно побывать в четырех европейских столицах.

"В составе поезда будет 10 вагонов купе и 1 - класса люкс. Уже готовим и новую ливрею. Чтобы издалека было видно украинские вагоны. Сейчас окончательно согласовываем стоимость билетов с железнодорожными администрациями Беларуси, Литвы и Латвии", - написал Кравцов и подчеркнул, что о цена будет сообщено позже, но она будет демократической.

Напомним, как писало РБК-Украина, председатель МИУ Владимир Омелян сообщил, что поезд "четырех столиц" (Киев-Минск-Вильнюс-Рига) запустят с 28 сентября 2018 года.

Ранее в МИУ уже анонсировали запуск поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига. В частности, заместитель главы ведомства Юрий Лавренюк сообщал, что стоимость билета (купе) из Киева в Ригу будет стоить около 1855 гривен (59 евро).