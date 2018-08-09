УЗ оприлюднила графік руху потягу "чотирьох столиць"
Наразі узгоджується вартість квитків із залізничними адміністраціями Білорусі, Литви та Латвії
Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" опублікувала графік руху потягу "чотирьох столиць". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив в. о. голови правління УЗ Євген Кравцов.
Він зазначив, що з Києва новий поїзд буде відправлятись о 14:07 та прибуватиме до Риги наступного дня о 09:05, а зворотно буде відправлятися об 11:10 та прибуватиме до Києва зранку о 06:42.
Країни Балтії стають ближче. Поїзд до Риги через Мінськ та Вільнюс почне курсувати щотижня вже у вересні. За 19 годин в дорозі можна побувати у 4 столицях Європи. У складі поїзда буде 10 вагонів купе та 1 - класу люкс. Вже готуємо і нову ліврею. Аби здалеку було видно українські вагони. Зараз остаточно узгоджуємо вартість квитків з залізничними адміністраціями Білорусі, Литви та Латвії. Про ціну повідомимо згодом, вона буде демократичною. З української столиці новий поїзд буде відправлятись о 14:07 та прибуватиме до Риги наступного дня о 09:05. Зворотно буде їхати об 11:10 та прибуватиме до Києва зранку о 06.42. Зупинки будуть на станціях Словечно, Калінковічі, Жлобін, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй та Елгава. Графік руху - на сайті ПАТ «Укрзалізниця»Опубліковано Євгеном Кравцовим Четвер, 9 серпня 2018 р.
"Країни Балтії стають ближче. Поїзд до Риги через Мінськ та Вільнюс почне курсувати щотижня вже у вересні… Зупинки будуть на станціях Словечно, Калінковічі, Жлобін, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй та Елгава", - зазначив в. о. голови правління.
Він додав, що за 19 годин у дорозі можна побувати у чотирьох європейських столицях.
"У складі поїзда буде 10 вагонів купе та 1 - класу люкс. Вже готуємо і нову ліврею. Аби здалеку було видно українські вагони. Зараз остаточно узгоджуємо вартість квитків з залізничними адміністраціями Білорусі, Литви та Латвії", - написав Кравцов та підкреслив, що про ціну буде повідомлено згодом, але вона буде демократичною.
Нагадаємо, як писало РБК-Україна, голова МІУ Володимир Омелян повідомив, що поїзд "чотирьох столиць" (Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига) запустять з 28 вересня 2018 року.
Раніше в МІУ вже анонсували запуск поїзда Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига. Зокрема, заступник голови відомства Юрій Лавренюк повідомляв, що вартість квитка (купе) з Києва до Риги буде коштувати близько 1 855 гривень (59 євро).