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УЗ обмежила продаж квитків на нові рейси до Варшави: подробиці

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Вівторок 22 листопада 2022 09:34
УЗ обмежила продаж квитків на нові рейси до Варшави: подробиці Фото: УЗ обмежила продаж квитків на нові рейси до Варшави (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяг Київ-Варшава одразу на дві дати. Проте купити квитки можна лише онлайн та не більше 4 в одні руки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"У зв'язку з коригуванням графіків сьогодні о 8 ранку відкривається продаж квитків до Варшави одразу на дві дати: 10 та 11 грудня", - повідомили в УЗ.

Придбати ці квитки стало складніше

Квитки на рейс до Варшави тепер продаються виключно онлайн - у додатку "Укрзалізниці", чат-боті та на booking.uz.gov.ua.

Крім того, квитки будуть продаватися у кількості не більше 4 в одні руки.

У компанії зазначили, що такий крок суттєво знизив можливості перекупників і дозволив компанії дати у відкритий доступ на 25% більше квитків.

"Моніторинг зловживань триває, кілька десятків акаунтів із підозрілою активністю вже заблоковано", - додали в УЗ.

Нагадаємо, що АТ "Укрзалізниця" з 10 листопада перевела повністю в онлайн продаж квитків на найпопулярніший потяг №67/68 Київ-Варшава, щоб завадити шахраям-спекулянтам та спростити доступ до квитків пасажирам.

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