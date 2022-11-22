УЗ обмежила продаж квитків на нові рейси до Варшави: подробиці
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяг Київ-Варшава одразу на дві дати. Проте купити квитки можна лише онлайн та не більше 4 в одні руки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
"У зв'язку з коригуванням графіків сьогодні о 8 ранку відкривається продаж квитків до Варшави одразу на дві дати: 10 та 11 грудня", - повідомили в УЗ.
Придбати ці квитки стало складніше
Квитки на рейс до Варшави тепер продаються виключно онлайн - у додатку "Укрзалізниці", чат-боті та на booking.uz.gov.ua.
Крім того, квитки будуть продаватися у кількості не більше 4 в одні руки.
У компанії зазначили, що такий крок суттєво знизив можливості перекупників і дозволив компанії дати у відкритий доступ на 25% більше квитків.
"Моніторинг зловживань триває, кілька десятків акаунтів із підозрілою активністю вже заблоковано", - додали в УЗ.
Нагадаємо, що АТ "Укрзалізниця" з 10 листопада перевела повністю в онлайн продаж квитків на найпопулярніший потяг №67/68 Київ-Варшава, щоб завадити шахраям-спекулянтам та спростити доступ до квитків пасажирам.
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