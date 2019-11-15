УЗ назначила шесть дополнительных поездов на новогодние праздники

"Укрзализныця" назначила шесть дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, они будут курсировать на направлениях Киев - Львов, Киев - Ковель, Покровск -Харьков, Львов - Одесса, Львов - Ужгород и Кривой Рог - Ужгород. Сегодня на эти поезда уже можно приобрести билеты на даты до 29 декабря, то есть за 45 дней до отправления.

В частности, поезд №181/182 Киев - Львов будет курсировать 22, 23, 26, 27 декабря, отправление из Киева в 00:55 и прибытие во Львов в 10:36. Возвратно - 21, 22, 25, 26 декабря, отправление со Львова в 12:18 и прибытие в Киев в 00:02.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель будет курсировать 28 декабря, отправление из Киева в 06:19 и прибытие в Ковель в 14:48. Обратно отправление из Ковеля в 11:27 и прибытие в Киев в 20:45.

Поезд № 205/206 Покровск - Харьков будет курсировать 22, 27, 28 и 29 декабря. Отправление из Покровская в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытия Покровская в 22:07.

Поезд № 167/168 Львов - Одесса будет курсировать 22, 27 декабря. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. Отправление из Одессы в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05.

Поезд № 201/202 Львов - Ужгород назначен на 29 декабря, отправление из Львова в 06:43 и прибытие в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55.

Кроме этого, поезд № 76/75 Кривой Рог - Киев - Ужгород будет курсировать 27, 28, 29 декабря, обратно из Ужгорода - 29 декабря. Отправление из Кривого Рога в 20:59 и прибытие в Ужгород в 21:58, отправление из Ужгорода в 06:25 и прибытие в Кривой Рог в 06:23.

Ранее Евгений Кравцов заявлял, что "Укрзализныця" назначит 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования для перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников.

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" скорректировала график движения пассажирских поездов в связи с переходом на зимнее время.