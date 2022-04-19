УЗ назначила на сегодня два эвакуационных поезда с востока

На 19 апреля назначены два эвакуационных поезда с восточной части Украины. Они будут отправляться из Покровска и Лозовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Сообщается, что "Укрзализныця" назначает на сегодня два эвакуационных поезда:
Точное время отправления доступно в справочной службе на вокзалах или на горячей линии 0 800 503 111.
Напомним, РБК-Украина публиковало полный график эвакуационных рейсов на сегодня. На Западную Украину продолжают отправляться рейсы из Днепра, Харькова и Запорожья.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.