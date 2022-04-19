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УЗ назначила на сегодня два эвакуационных поезда с востока

Фото: "Укрзализныця" продолжает эвакуировать людей (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

На 19 апреля назначены два эвакуационных поезда с восточной части Украины. Они будут отправляться из Покровска и Лозовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Сообщается, что "Укрзализныця" назначает на сегодня два эвакуационных поезда:

  • №45 Лозовая - Ужгород
  • №233 Покровск - Чоп

Точное время отправления доступно в справочной службе на вокзалах или на горячей линии 0 800 503 111.

Напомним, РБК-Украина публиковало полный график эвакуационных рейсов на сегодня. На Западную Украину продолжают отправляться рейсы из Днепра, Харькова и Запорожья.

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УкрзализныцяэвакуацияПокровск