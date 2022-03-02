УЗ назначила несколько новых поездов для эвакуации: города и расписание

По данным на среду, 2 марта, УЗ назначила дополнительные эвакуационные рейсы. Поезда отправятся в Тернополь, Львов, Трускавец, Киев, Ужгород из Харькова, Днепра, Запорожье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"В частности, из Харькова в Тернополь отправится двухэтажный поезд Skoda City Elephant. Отправка поезда с Южного вокзала ("Харьков-Пассажирский") в 14:30. Еще один эвакуационный скоростной экспресс "Харьков-Львов" запланирован на 17.00", - говорится в сообщении.

Также на 2 марта "Укрзализныця" назначает следующие эвакуационные поезда:

"Днепр - Львов" 10:30

"Днепр - Киев" 14:00

"Днепр - Трускавец" 14:20

"Запорожье - Львов" 09:30

"Запорожье - Киев" 10:50

"Запорожье - Ужгород" 14:45

"Посадка в дизель-поезда будет происходить в порядке живой очереди. Предпочтение будет отдаваться женщинам, детям и пожилым людям", - отметили в пресс-службе.