УЗ призначила декілька нових потягів для евакуації: міста та розклад

Станом на середу, 2 березня, УЗ призначає додаткові евакуаційні рейси. Потяги відправляться до Тернополя, Львова, Трускавця, Києва, Ужгорода з Харкова, Дніпра, Запоріжжя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Зокрема, з Харкова до Тернополя вирушить двоповерховий поїзд Skoda City Elephant. Відправка потяга з Південного вокзалу ("Харків-Пасажирський") о 14:30. Ще один евакуаційний швидкісний експрес "Харків - Львів" заплановано на 17:00", - йдеться в повідомленні.

Також на 2 березня "Укрзалізниця" призначає такі евакуаційні поїзди:

"Дніпро - Львів" 10:30

"Дніпро - Київ" 14:00

"Дніпро - Трускавець" 14:20

"Запоріжжя - Львів" 09:30

"Запоріжжя - Київ" 10:50

"Запоріжжя - Ужгород" 14:45

"Посадка в дизель-потяги відбуватиметься в порядку живої черги. Перевага надаватиметься жінкам, дітям та людям похилого віку", - зазначили в прес-службі.