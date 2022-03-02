УЗ призначила декілька нових потягів для евакуації: міста та розклад

Станом на середу, 2 березня, УЗ призначає додаткові евакуаційні рейси. Потяги відправляться до Тернополя, Львова, Трускавця, Києва, Ужгорода з Харкова, Дніпра, Запоріжжя.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
"Зокрема, з Харкова до Тернополя вирушить двоповерховий поїзд Skoda City Elephant. Відправка потяга з Південного вокзалу ("Харків-Пасажирський") о 14:30. Ще один евакуаційний швидкісний експрес "Харків - Львів" заплановано на 17:00", - йдеться в повідомленні.
Також на 2 березня "Укрзалізниця" призначає такі евакуаційні поїзди:
"Посадка в дизель-потяги відбуватиметься в порядку живої черги. Перевага надаватиметься жінкам, дітям та людям похилого віку", - зазначили в прес-службі.
Як повідомлялось, "Укрзалізниця" з європейськими партнерами організували пункти прийому міжнародної гуманітарної допомоги в Перемишлі та Славкові (Польща).
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.