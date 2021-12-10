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"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на новогодние праздники: расписание

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 17:29
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на новогодние праздники: расписание Фото: УЗ запускает дополнительные поезда на новогодние праздники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда, которые будут курсировать на новогодние и рождественские праздники. Также перевозчик удлинил несколько рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"В связи с повышенным спросом на "лыжные" направления, "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда, увеличивает периодичность, добавляет больше вагонов и продлевает маршруты отдельных рейсов на самых популярных направлениях", - говорится в сообщении перевозчика.

Расписание дополнительных поездов

Дополнительные поезда к новогодним и рождественским праздникам:

  • №235/236 Киев - Ужгород будет отправляться из Киева с 23 декабря по 10 января, кроме 31 декабря. Обратно - с 24 декабря по 11 января, кроме 31 декабря;
  • №249/250 Киев - Ивано-Франковск, Черновцы будет отправляться из Киева с 23 декабря по 11 января, кроме 31 декабря. Обратно - с 24 декабря по 12 января, кроме 31 декабря;
  • №259/260 Сумы, Киев - Ворохта будет отправляться через день из Сум с 24 декабря по 10 января. Обратно - с 25 декабря по 11 января;
  • №123/124 Киев - Одесса будет отправляться из Киева 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января. Обратно - 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января;
  • №211/212 Харьков - Львов будет отправляться через день из Харькова с 24 декабря по 10 января. Обратно - с 25 декабря по 11 января;
  • №167/168 Львов - Одесса будет отправляться из Львова 29, 30 декабря и 3, 9 января. Обратно - 29, 30 декабря и 3, 9 января;
  • №238/237 Одесса - Ужгород будет отправляться через день из Одессы с 24 декабря по 9 января. Обратно - с 25 декабря по 10 января;
  • №201/202 Ковель - Киев будет отправляться из Ковеля 23, 27 декабря и 2, 9 января. Из столицы - 24, 30 декабря и 5 января;
  • №197/198 Ковель - Киев будет отправляться из Ковеля 30 декабря и 3, 9 января. Из столицы - 30 декабря и 3, 9, 10 января.

Расписание удлиненных маршрутов

УЗ удлинила следующие маршруты:

  • №75/76 Кривой Рог - Киев до Хмельницкого;
  • №779/780 Сумы - Киев до Винницы;
  • №57/58 Киев - Яремча до Ворохты.

Увеличена периодичность курсирования поезда №757/758 Киев - Могилев-Подольский. В период новогодних праздников состав будет отправляться из столицы 27, 30 декабря и 3 января. Обратно - 28, 31 декабря и 4 января.

Напомним, ранее УЗ назначила два дополнительных поезда на новогодние праздники.

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Укрзализныця Новый год
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