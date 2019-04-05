УЗ назначила еще несколько поездов на праздники

По состоянию на 5 апреля "Укрзализныця" назначила еще несколько поездов на пасхальные и майские праздники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз УЗ.

Сообщается, что всего на пасхальные и майские праздники назначили 54 дополнительных рейсов:

№ 207 Киев - Ужгород будет курсировать 30 апреля и 3 мая в Ужгород и 27 апреля в Киев. Отправление из Киева в 16:07 и прибытие в Ужгород в 10:04. В обратном направлении отправление в 18:00 и прибытие в Киев в 10:24;

№ 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Киева в 5:22 и прибытия в Хмельницкий в 11:53. Обратно отправление в 12:51 и прибытие в Киев в 20:37;

№ 221/222 Киев - Одесса отправится 28 апреля и 6 мая до Одессы в 12:36 и прибудет к месту назначения в 23:16. Из Одессы поезд будет курсировать 25 и 29 апреля с отправлением в 23:48 и прибытием в 10:24;

№ 298 Киев - Херсон отправится 30 апреля и 4 мая в Херсон в 23:59 и прибудет в 12:40. Рейс Херсон - Киев состоится 27 апреля. Отправление в 20:33 и прибытие в 9:15;

№ 205 Покровск - Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 4 мая. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. В обратном направлении поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровск в 22:07;

№ 258/227 Одесса - Ужгород будет курсировать в Ужгород 30 апреля с отправлением в 16:54 и прибытием в 11:41. 27 апреля состоится рейс в Одессу с отправлением в 13:54 и прибытием во Львов в 09:23.

Также назначены дополнительные рейсы для № 111/112 Харьков - Львов.

Напомним, ранее УЗ назначила семь дополнительных поездов на Пасху.