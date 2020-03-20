УЗ назначила еще два поезда для эвакуации украинцев из Польши

"Укрзализныця" назначила дополнительно два поезда класса "Интерсити+" на 21 марта для вывоза граждан Украины из Польши в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ в Facebook.

Так, поезд № 705/706 отправится из польского Перемышля 21 марта в 15:50 и прибудет в Киев в 23:59. Еще один поезд №715/716 отправится из Перемышля в 13:10, в Киев прибудет в 22:17.

В "Укрзализныце" отметили, что билеты на поезда можно купить только онлайн на сайте booking.uz.gov.ua.

"Из Киева в Перемышль поезда отправятся без пассажиров. Бригада стюардов, которая обслуживает поезд, обеспечена всеми средствами защиты и дезинфекции", - добавили в УЗ.

Напомним, сегодня из польского Перемышля отправился четвертый специальный поезд с гражданами Украины, которые оказались заблокированными на территории Евросоюза из-за ограничения в связи с пандемией коронавирусв.

Как сообщало РБК-Украина, с начала закрытия границ в Украину было эвакуировано более 50 тыс. соотечественников. На сегодня запланировано более 40 авиарейсов, которые вернут домой еще 8 тысяч украинцев.