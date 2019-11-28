УЗ назначила еще 13 дополнительных поездов на новогодние праздники

Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Еще для шести поездов продлили маршруты

На зимние праздники "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов и продолжила маршруты шести поездов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

В частности, назначены следующие дополнительные поезда:

№ 181/182 Киев - Львов. Со Львова в 12:18, прибытие в Киев в 00:02. Из Киева - 00:55, прибытие во Львов в 10:36.

№ 197/198 Киев - Ковель. Из Киева в 06:19, прибытие в Ковель в 14:48. Из Ковеля - 11:27, прибытие в Киев в 20:45.

№ 245/246 Киев - Ворохта. Из Киева в 20:21 и прибытие в Ворохту в 12:02. С Ворохты – 13:51 и прибытие в столицу в 05:28.

№ 202/201 Жмеринка - Киев. Из Жмеринки - в 20:48 и прибытие в Киев в 00:37 (20 декабря).

№ 216/215 Жмеринка - Киев. Из Жмеринки в 14:20, прибытие в Киев в 19:28 (23 декабря)

№ 210/209 Хмельницкий - Киев. Из Хмельницкого в 18:40 и прибытие в Киев в 00:20 (21 декабря)

№ 223/224 Киев - Одесса. Из Киева - 07:46 и прибытие в Одессу в 17:55. Из Одессы -в 11:03 и прибытие в Киев в 20:31.

№ 205/206 Покровск - Харьков По Покровская в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытия Покровская в 22:07.

№ 168 Львов - Одесса. Из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. Из Одессы в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05.

№ 202/201 Львов - Ужгород. Из Львова в 06:43 и прибытие в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55.

№ 204/203 Львов - Днепр. Со Львова в 21:20 и прибытие в Днепр в 11:24. Из Днепра в 16:39 и прибытие во Львов в 05:40.

№ 781/782/774 Черкассы - Киев - Шостка. Отправление из Черкасс в 06:30 и прибытие в Киев в 10:07, из Киева в 20:00 и прибытие в Черкассы в 23:39, из Шостки в 15:21 и прибытие в Киев в 19:27, из Киева отправление в 10:32 и прибытие в Шостку в 14:36.

№ 797/798 Харьков - Запорожье. Отправление из Харькова в 09:53 и прибытие в Запорожье в 14:05, в Запорожье в 14:50 и прибытие в Харьков в 19:20.

Кроме этого, на праздничные даты продлены маршруты шести поездов:

№ 72 Запорожье - Киев до Чопа

№ 76/75 Кривой Рог - Киев до Ужгорода

№ 179/192 Днепр - Киев до Львова

№ 243/244 Ивано-Франковск - Киев до Днепра

№ 180/291 Львов - Киев до Днепра

№ 779/780 Сумы - Киев в Виннице

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

Напомним, Евгений Кравцов заявлял, что в этом году "Укрзализныця" назначит 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования для перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников.