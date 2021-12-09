УЗ назначила два дополнительных поезда на новогодние праздники

В частности, уже назначен поезд №249/250 Киев - Ивано-Франковск, Черновцы.

Он будет отправляться из Киева 16 и 18 декабря и возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.

Кроме того, УЗ назначила "Лыжный экспресс" №745/746 Киев - Славское. Он будет курсировать 24, 26, 30 декабря и 2, 6, 8 января.

Также был продлен маршрут поезда №779/780 Сумы - Киев до Винницы. Он будет курсировать по новому маршруту 24, 27, 30, 31 декабря и 3, 6, 10 января.

При этом в УЗ сообщили, что сейчас идет работа над назначением дополнительных поездов на следующие маршруты: