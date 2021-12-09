УЗ призначила два додаткових поїзди на новорічні свята

Зокрема, вже призначений поїзд №249/250 Київ - Івано-Франківськ, Чернівці.

Він відправлятиметься з Києва 16 та 18 грудня і повертатиметься з Чернівців 17 та 19 грудня.

Крім того, УЗ призначила "Лижний Експрес" №745/746 Київ-Славське. Він курсуватиме 24, 26, 30 грудня та 2, 6, 8 січня.

Також було продовжено маршрут потяги №779/780 Суми - Київ до Вінниці. Він курсуватиме за новим маршрутом 24, 27, 30, 31 Грудня та 3, 6, 10 січня.

При цьому в УЗ повідомили, що зараз йде робота над призначенням додаткових поїздів на наступні маршрути: