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УЗ назначила два дополнительных поезда из Киева: график движения

Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" запускает два дополнительных поезда из столицы. Они будут курсировать в Рахов и Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Так, с 6 августа начинает движение ночное поезд №217/218 Киев-Рахов:

  • отправление из Киева будет по четным числам в 14:28;
  • обратно из Рахова он будет отправляться по нечетным числам в 18:20.

Кроме этого, с 9 августа начнет курсировать поезд №287/288 Киев-Одесса через день по нечетным числам до конца лета:

  • из Киева будет отправляться в 00:55;
  • обратно из Одессы будет отправляться в 13:33.

В пресс-службе предупреждают, что 21 августа поезд Киев-Одесса по техническим причинам не будет курсировать.

Кроме того, УЗ добавила вагоны к наиболее популярным поездам, курсирующим из Киева в Мариуполь и Попасную.

Напомним, что вчера начал свое движение дополнительный поезд №110/109 Львов-Херсон.

Отметим, что сегодня будет удвоено количество беспересадочных вагонов в направлении Киев-Вена.

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КиевУкрзализныцяОдессапоезд