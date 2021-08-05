УЗ назначила два дополнительных поезда из Киева: график движения

Так, с 6 августа начинает движение ночное поезд №217/218 Киев-Рахов:

отправление из Киева будет по четным числам в 14:28;

обратно из Рахова он будет отправляться по нечетным числам в 18:20.

Кроме этого, с 9 августа начнет курсировать поезд №287/288 Киев-Одесса через день по нечетным числам до конца лета:

из Киева будет отправляться в 00:55;

обратно из Одессы будет отправляться в 13:33.

В пресс-службе предупреждают, что 21 августа поезд Киев-Одесса по техническим причинам не будет курсировать.

Кроме того, УЗ добавила вагоны к наиболее популярным поездам, курсирующим из Киева в Мариуполь и Попасную.