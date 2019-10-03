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Из Киева в Херсон будет курсировать еще один "Интерсити"

Новости » Общество    03.10.2019 - 11:41
Из Киева в Херсон будет курсировать еще один "Интерсити"
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новый поезд Киев - Херсон будет курсировать уже до конца этого года

"Укрзализныця" планирует запустить еще один скоростной поезд "Интерсити". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отмечается в сообщении, новый поезд Киев - Херсон начнет курсировать уже в этом году.

"Сегодня мы наблюдаем увеличение пассажиропотока в Херсон, поэтому прорабатываем вопрос назначения еще одного скоростного поезда в этом направлении. Так, до конца года здесь будут курсировать два скоростные дневные поезда "Интерсити" и ночной поезд", - сообщил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов во время рабочей поездки в Херсон.

Ведомство напоминает, что это уже третий поезд до Херсона, Так, в сообщении Киев - Херсон сейчас курсируют скоростной поезд "Интерсити" № 766 и ночной пассажирский поезд № 102.

Как ранее сообщало РБК-Украина, "Укрзализниця" в этом году назначила четыре дополнительные поезда ко Дню защитника Украины и Покров Пресвятой Богородицы. Поезда будут курсировать во Львов, Одессу и Днепр.

Напомним, "Укрзализныця" существенно расширяет функционал онлайн-сервисов для пассажиров и для тех, кто заказывает перевозки груза. По словам Евгения Кравцова, уже в 2019 году клиенты смогут заказать через интернет групповые перевозки пассажиров, сделать заказ места для людей с инвалидностью, а также заказать перевозку автомобиля в вагоне-автомобилевозе.

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