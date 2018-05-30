На лето "Укрзализныця" уже назначила 5 дополнительных поездов к морю

На 2018 год предусмотрено курсирования 19 пар круглогодичных пассажирских поездов в Одессу

На период летних перевозок Укрзализныця назначила 5 пар дополнительных поездов до Одессы, еще трем поездам увеличила периодичность курсирования. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в рамках конференции "UZ: Investor Day 2018", сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

В частности, на период летних отпусков назначены поезда № 223/224 Киев - Одесса, № 248/247 Одесса - Киев, Житомир, № 251/252 Днепр - Одесса, № 258/257 Одесса - Львов и № 271/272 Харьков - Одесса. Круглогодичным поездам № 92/91 Константиновка - Одесса, № 136/135 Черновцы - Белгород-Днестровский и № 317/318 Запорожье - Одесса увеличено курсирование в два раза: ежедневно вместо через день.

В целом в графике движения поездов на 2017/2018 год предусмотрено курсирования 19 пар круглогодичных пассажирских поездов в Одессу. Также для обеспечения перевозки пассажиров в летний период Укрзализныця прорабатывает расписание для назначения дополнительного поезда Сумы - Одесса, который не будет заезжать на станцию Киев-Пассажирский, а будет курсировать через Конотоп, Дарница, Мироновку, Знаменку и Помошную.

Кроме того, для улучшения обслуживания пассажиров проведена замена подвижного состава поезда № 642/641 Кишинев - Одесса на модернизированный дизель-поезд формирования железных дорог Молдовы и осуществлено ускорение его на 27 минут в направлении Кишинев - Одесса и на 47 минут в обратном направлении, - сообщает ПАО "Укрзализныця".

Напомним, как сообщалось ранее, "Укрзализныця" с 16 июня запускает поезд между центральной Украиной и Прикарпатьем.