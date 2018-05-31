УЗ призначила додатковий "Інтерсіті" сполученням Київ-Харків

Додатковий рейс запускають 5 червня

Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" призначила додатковий "Інтерсіті+" сполученням Київ-Харків. Про це йдеться в повідомленні прес-служби УЗ.

Повідомляється, що призначено додатковий рейс швидкісного потяга "Інтерсіті +" № 720/719 Київ-Харків. Відправлення з Києва 5 червня, з Харкова - 6 червня. Поїзд курсуватиме за діючим графіком руху.

Зокрема, 5 червня поїзд № 720 Київ-Харків відправиться з Києва о 18:33 та прибуде до Харкова о 23:33. У зворотному напрямку з Харкова поїзд № 719 відправиться 6 червня о 5:51 і прибуде до Києва о 11:07.

Відзначимо, в харківському напрямку також курсують швидкісні поїзди "Інтерсіті +" № 722/721, № 724/723 і № 726/725.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на літо "Укрзалізниця" вже призначила 5 додаткових поїздів до моря.