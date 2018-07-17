УЗ назначила дополнительные поезда из Одессы в Киев и Львов в июле

УЗ запускает поезда в Одессу в связи с повышением спроса на поездки к побережью Черного моря

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Одессы в Киев и Львов в июле. Об этом в Facebook сообщил и. о. председателя правления ПАО Евгений Кравцов.

Поезд №228/227 Одесса-Львов 21 и 23 июля будет отправляться из Одессы в 23:29 и прибывать во Львов в 11:52. В обратном направлении 22 и 24 июля поезд будет отправляться со Львова в 20:40 и прибывать в Одессу в 09:12.

Поезд №221/222 Киев-Одесса 21, 22 и 23 июля будет отправляться из Киева в 13:22 и прибывать в Одессу в 23:08. В обратном направлении 21, 22 и 23 июля поезд будет отправляться из Одессы в 23:48 и прибывать в Киев в 09:16.

Напомним, на время летнего отдыха "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 233/234 Киев - Одесса. Отмечается, что решение УЗ приняла в связи с повышением спроса на перевозки железнодорожным транспортом к побережью Черного моря.

Из Киева и Одессы поезд будет курсировать 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля и 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 и 31 августа. Из столицы поезд будет отправляться в 08:03 и прибывать в Одессу в 18:12. Обратно будет отправляться в 11:17 и прибывать в Киев в 20:43.