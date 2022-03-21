УЗ назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 21 марта: график и направления

Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные рейсы на понедельник, 21 марта, для выезда жителей Харькова, Днепра, Краматорска. Кроме того, запустят также поезда из Одессы и Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление УЗ.
Харьков:
Днепр:
Краматорск:
В Укрзализныце напомнили, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00. Ознакомиться с ним можно на сайте УЗ по этой ссылке.
Ранее сообщалось, что в Киеве с 21 марта запускают челночные рейсы Дарница - Святошин, что позволит жителям левого берега столицы добраться на правый.
Также мы писали, что 21 марта из Луганской области ожидается отправление эвакуационного поезда.
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