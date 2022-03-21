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УЗ назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 21 марта: график и направления

Фото: назначены дополнительные эвакуационные пассажирские рейсы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные рейсы на понедельник, 21 марта, для выезда жителей Харькова, Днепра, Краматорска. Кроме того, запустят также поезда из Одессы и Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление УЗ.

Дополнительные эвакуационные рейсы 21 марта

Харьков:

  • 8:00 - Интерсити+ Харьков- Львов;
  • 11:30 - №209/210 Харьков - Ивано-Франковск.

Днепр:

  • 10:30 - №901/902 Днепр - Хелм (Польша).

Краматорск:

  • 13:00 - №271/270 Краматорск - Львов;
  • 16:00 - №273/272 Краматорск - Львов.

Дополнительные рейсы

  • 22:32 - из Одессы в Ужгород;
  • 19:13 - из Киева в Хелм (Польша).

В Укрзализныце напомнили, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00. Ознакомиться с ним можно на сайте УЗ по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 21 марта запускают челночные рейсы Дарница - Святошин, что позволит жителям левого берега столицы добраться на правый.

Также мы писали, что 21 марта из Луганской области ожидается отправление эвакуационного поезда.

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Укрзализныця