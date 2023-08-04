УЗ назначила додаткові поїзди до Львова через період пікових перевезень: список

В серпні очікується період пікових сезонних перевезень. "Укрзалізниця" назначила додаткові потяги з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Поїзд №191/192 Київ - Львів

Відправлятиметься 17-20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 07:05 й прибуватиме до Львова о 17:03. У зворотному напрямку відправлятиметься зі Львова 17-20, 22, 26-31 серпня о 13:15 та прибуватиме до Києва о 22:05.

Поїзд №111/63 - 64/112 Ізюм, Харків - Львів

Відправлятиметься 16, 18, 20, 25, 27 та 30 серпня з Ізюма о 18:22, Харкова о 22:43 та прибуватиме до Львова о 13:40. У зворотному напрямку відправлятиметься зі Львова:

17 та 19 серпня о 14:50 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00;

21, 26, 28 та 31 серпня о 15:48 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00.

Поїзд №79/80 Дніпро - Львів (через Київ)

Відправлятиметься з Дніпра 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 серпня о 22:15 і прибуватиме до Львова о 13:40. У зворотному напрямку відправлятиметься зі Львова 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 серпня та 1 вересня о 15:48 і прибуватиме до Дніпра о 06:49.