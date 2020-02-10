УЗ назначила 15 дополнительных поездов к 8 марта

"Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов на выходные с 7 по 9 марта. Список опубликован на официальном сайте ведомства.

Дополнительные поезда из столицы назначены в направлениях: Львов, Ужгород, Черновцы, Ковель, Жмерика, Винница, Одесса, Кривой Рог, Харьков, Днипро. Кроме того, дополнительные поезда назначены по направлениям Покровск-Харьков, Одесса-Днепр, Кривой Рог - Одесса, Львов-Днепр, Львов-Одесса.

Согласно списку, поезд №181/182 Киев-Львов будет отправляться из Львова 6 и 9 марта, из Киева отправление - 7 и 10 марта.

Поезд №235 Киев-Ужгород из Киева будет курсировать 5,8 и 10 марта, из Ужгорода - 6 и 9 марта.

Поезд №239/207 Киев-Ужгород будет курсировать из Киева 6 и 8 марта, из Ужгорода - 7 и 9 марта.

Поезд №219/220 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы запланирован из Киева и Черновцов на 7 и 9 марта.

Поезд №168 Львов-Одесса будет курсировать в 2 направлениях 7 и 9 марта.

Поезд №249/250 Киев-Черновцы из Киева будет курсировать 6 марта, из Черновцов - 9 марта.

Поезд №233/234 Киев-Винница будет курсировать 9 марта.

Поезд №209/210 Киев-Одесса отправится из Одессы 5 марта, из Киева - 10 марта.

Поезд №215/216 Киев-Кривой Рог будет отправляться из Кривого Рога 6 марта, из Киева 10 марта.

Поезд №242/241 Одесса-Днепр запланирован с отправлением из Одессы 5, 7 и 9 марта, из Днепра - 6, 8 и 10 марта.

Поезд №202/201 Жмеринка-Киев запланирован из Жмеринки на 6 марта, из Киева - на 10 марта.

Поезд №205/206 Покровск-Харьков будет курсировать из Покровска и Харькова 6 и 9 марта.

Поезд №204/203 Львов-Днепр будет отправляться 6, 8 и 10 марта из Львова и 5,7 и 9 марта из Днепра.

Поезд №154 Кривой Рог - Одесса будет курсировать из Кривого Рога 6, 8 и 10 марта, из Одессы - 7 и 9 марта.

Поезд №267/268 Киев-Ковель отправится из Киева 6 и 10 марта, из Ковеля - 5 и 9 марта.

Ранее сообщалось, что в марте украинцы будут работать 21 день, а отдыхать - 10. Всего на субботу и воскресенье по календарю выпадет девять дней, но поскольку 8 марта - воскресенье, то понедельник, 9 числа, станет выходным днем.