УЗ нагадала про переведення годинників: як це вплине на потяги
В ніч на неділю, 27 жовтня в Україні буде переведено годинник. Це вплине і на рух потягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"У неділю, 27 жовтня, о 04:00 дружно переводимо стрілки годинників на 1 годину назад - і швиденько під ковдру, щоб поспати ще годину. Сучасні гаджети переводять стрілки автоматично. А про механічні годинники доведеться подбати самим", - повідомили в УЗ.
Водночас в компанії заявили, що в неділю всі поїзди курсують вже за новим часом, який і зазначений у квитках.
Переведення годинників в Україні
Нагадаємо, що цієї неділі Україна знову перейде на зимовий час. Психолог дала 6 порад для адаптації після переведення годинників.
Зауважимо, що українці закликали не підписувати закон про постійний "зимовий час". І як виявилось повернення до літнього часу дійсно можуть не скасувати.
Детальніше про причини, в матеріалі РБК-Україна.
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