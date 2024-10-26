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УЗ нагадала про переведення годинників: як це вплине на потяги

Україна, Субота 26 жовтня 2024 16:29
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УЗ нагадала про переведення годинників: як це вплине на потяги Фото: УЗ нагадала про переведення годинників (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Каріна Левицька

В ніч на неділю, 27 жовтня в Україні буде переведено годинник. Це вплине і на рух потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"У неділю, 27 жовтня, о 04:00 дружно переводимо стрілки годинників на 1 годину назад - і швиденько під ковдру, щоб поспати ще годину. Сучасні гаджети переводять стрілки автоматично. А про механічні годинники доведеться подбати самим", - повідомили в УЗ.

Водночас в компанії заявили, що в неділю всі поїзди курсують вже за новим часом, який і зазначений у квитках.

Переведення годинників в Україні

Нагадаємо, що цієї неділі Україна знову перейде на зимовий час. Психолог дала 6 порад для адаптації після переведення годинників.

Зауважимо, що українці закликали не підписувати закон про постійний "зимовий час". І як виявилось повернення до літнього часу дійсно можуть не скасувати.

Детальніше про причини, в матеріалі РБК-Україна.

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Укрзалізниця Переведення годинників в Україні
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