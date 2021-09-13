Если УЗ не начнет реформу компании, ситуация на железной дороге станет критической, - эксперты

Оборот вагонов УЗ снова увеличился, из-за чего грузоотправители не могут вовремя доставить грузы. Компании необходима реформа и инвестиции в модернизацию инфраструктуры, иначе в скором времени оборот вагонов станет еще большим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитический материал "Остановка без требования: что происходит с оборотом вагонов на сети "Укрзализныци" на сайте ЦТС.

По информации издания, несмотря на приход нового руководства, в последние месяцы оборот грузовых вагонов на железной дороге снова вырос, что вызвало массовые жалобы грузоотправителей.

"В прошлом году бизнес с удивлением отмечал, что вагоны стали ехать быстрее. Так, если в 2019 оборот вагона составлял 8 суток, то в 2020 году эта цифра уменьшилась до 7 суток. Но, по данным ЦТС, начиная с мая 2021 года оборот вагонов начал расти. И уже на конец августа составил 8,1 суток. Оборот зерновозов, по информации самой "Укрзализныци", сегодня уже составляет 10,5-11 суток", - отмечают в ЦТС.

По их прогнозам, уже осенью ситуация на железной дороге станет критической, ведь спрос на вагоны резко вырастет в связи со сбором урожая зерновых и их экспортом, а также приближающимся отопительным сезоном и пиком перевозок угля. Причины этого по-прежнему неизменны - дефицит локомотивной тяги и плохое состояние железнодорожной инфраструктуры, в ремонт которой не инвестируют десятилетиями.

Так по словам начальника отдела управления железнодорожным транспортом группы "Ковальска" Андрея Асаулюка, проблему нехватки тяги может решить только УЗ - для этого нужно отремонтировать неисправные локомотивы и укомплектовать штат машинистов поездов и их помощников. В то же время, некоторые участники рынка отмечают: проект с внедрением частной тяги, который никак не начнется уже второй год, также мог бы помочь в текущей ситуации.

Что же касается состояния инфраструктуры, то оно уже не только причина существенного снижения скорости движения на железной дороге, но и угроза безопасности движения, что уже приводит к росту количества аварий.

"На сегодняшний день просрочены капремонты и реконструкция на 9,8 тыс. км путей, при том, что общая эксплуатационная протяженность главных путей сети составляет 22 тыс. км (С учетом АР Крым и временно оккупированных территорий на Донбассе. Без них показатель составляет 19,8 тыс. км, - ЦТС). То есть в критическом состоянии находится практически половина всей ж/д инфраструктуры", - подчеркивают в ЦТС, и приводят данные "Укртрансбезпеки": они свидетельствуют, что за первое полугодие 2020 года на сети УЗ произошло 56 аварий, а в 2021 году эта цифра увеличилась до 80 случаев.