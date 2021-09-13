Якщо УЗ не почне реформу компанії, ситуація на залізниці стане критичною, - експерти

Оборот вагонів УЗ знову збільшився, через що вантажовідправники не можуть вчасно доставити вантажі. Компанії необхідна реформа і інвестиції в модернізацію інфраструктури, інакше незабаром оборот вагонів стане ще більшим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на аналітичний матеріал "Зупинка без вимоги: що відбувається з оборотом вагонів на мережі "Укрзалізниці" на сайті ЦТС.

За інформацією видання, незважаючи на прихід нового керівництва, в останні місяці оборот вантажних вагонів на залізниці знову виріс, що викликало масові скарги вантажовідправників.

"В минулому році бізнес з подивом відзначав, що вагони стали їхати швидше. Так, якщо в 2019 році оборот вагона становив 8 діб, то в 2020 році ця цифра зменшилася до 7 діб. Але, за даними ЦТС, починаючи з травня 2021 року обіг вагонів почав зростати. І вже на кінець серпня становив 8,1 доби. Оборот зерновозів, за інформацією самої "Укрзалізниці", сьогодні вже становить 10,5-11 діб", - відзначають в ЦТС.

За їхніми прогнозами, вже восени ситуація на залізниці стане критичною, адже попит на вагони різко зросте у зв'язку зі збором врожаю зернових і їх експортом, а також опалювальним сезоном, що наближається і піком перевезень вугілля. Причини цього, як і раніше незмінні - дефіцит локомотивної тяги і поганий стан залізничної інфраструктури, в ремонт якої не інвестують десятиліттями.

Так за словами керівника відділу управління залізничним транспортом групи "Ковальська" Андрія Асаулюка, проблему нестачі тяги може вирішити тільки УЗ - для цього потрібно відремонтувати несправні локомотиви і укомплектувати штат машиністів потягів і їх помічників. У той же час, деякі учасники ринку відзначають: проект з впровадженням приватної тяги, який ніяк не почнеться вже другий рік, також міг би допомогти в поточній ситуації.

Що ж стосується стану інфраструктури, то він вже не тільки причина істотного зниження швидкості руху на залізниці, а й загроза безпеці руху, що вже призводить до зростання кількості аварій.

"На сьогоднішній день прострочені капремонти і реконструкція на 9,8 тыс. км шляхів, при тому, що загальна експлуатаційна довжина головних шляхів мережі становить 22 тис. км (з урахуванням АР Крим і тимчасово окупованих територій на Донбасі. Без них показник становить 19,8 тис. км, - ЦТС). Тобто в критичному стані знаходиться практично половина всієї з/д інфраструктури", - підкреслюють в ЦТС, і наводять дані "Укртрансбезпеки": вони свідчать, що за перше півріччя 2020 року на мережі УЗ сталося 56 аварій, а в 2021 році ця цифра збільшилася до 80 випадків.