УЗ меняет название станции "Татаров" и увеличивает число поездов до горнолыжного курорта

"Укрзализныця" увеличивает количество поездов до горнолыжного курорта и инициирует процедуру переименования станции Татаров. Эту станцию переименуют в Татаров-Буковель.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу УЗ .

Изменение связано с тем, как сообщили в УЗ, что станция является географически ближайшей - 15 км или от 20 минут в пути - к популярному среди туристов урочищу Буковель и одноименному лыжному курорту.

Кроме того, в соответствии с новым графиком движения поездов, через станцию будут следовать семь поездов: