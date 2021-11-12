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УЗ змінює назву станції "Татарів" і збільшує кількість поїздів до гірськолижного курорту

Автор: Анастасія Рокитна

"Укрзалізниця" збільшує кількість поїздів до гірськолижного курорту та ініціює процедуру перейменування станції Татарів. Цю станцію перейменують на Татарів-Буковель.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УЗ.

Зміна пов'язана з тим, як повідомили в УЗ, що станція є географічно найближчою - 15 км або від 20 хвилин у дорозі - до популярного серед туристів урочища Буковель та однойменного лижного курорту.

Крім того, відповідно до нового графіка руху поїздів, через станцію прямуватимуть сім поїздів:

  • №5/6 Маріуполь - Рахів;
  • №15/16 Харків - Рахів;
  • №55/56 Київ - Рахів;
  • №95/96 Київ - Рахів;
  • №25/26 Одеса - Рахів;
  • №125/126 Миколаїв - Рахів;
  • №130/129 Кременчук - Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава - Ворохта).
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Укрзалізниця