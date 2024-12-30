УЗ має всі передумови для зниження тарифів на вантажні перевезення, - експерт

"Інтереси державних монополій та особливо їх менеджменту сьогодні поставлено вище за інтереси білого бізнесу, який сплачує податки та формує бюджет України. Ніхто не розуміє, навіщо "Укрзалізниця" знову підвищує тарифи, вони на 60% вищі за довоєнний рівень вже. Тарифний тиск став перешкодою для відновлення виробництв цілого ряду підприємств за останні два роки, а УЗ ще планує підвищити на 40%. Рішення повинен затвердити Кабмін: я маю надію, що вони прислухаються і не будуть затверджувати це рішення", - зауважив експерт.

За його словами, у випадку зростання додаткові витрати на логістику у промисловості складуть 10 мільярдів гривень — тільки у завода "Арселор Міттал Кривий Ріг", одного з найбільших виробників сталі в Україні, буде 1,5 мільярда додаткових витрат на рік.

"Це - втрата конкурентоздатності нашої продукції на глобальному ринку, і від цього виграють тільки наші конкуренти з Китаю, Туреччини, РФ, Бразилії, Австралії. Підвищення цих тарифів призведе до того, що "Укрзалізниця" втратить вантажну базу, вантажі підуть з "Укрзалізниці", а частина підприємств закриються чи зменшать роботу до мінімуму. В результаті "Укрзалізниця" не отримає додаткових доходів, а ще отримає збитки. Вони підвищать тарифи, і в результаті отримають додаткові збитки, і не буде ніяких додаткових надходжень", - каже Зінченко.

Він підкреслив, що жодних адекватних аргументів від керівництва "Укрзалізниці" за останні 3 місяці, чому тариф має бути підвищено, не було – тільки загальні слова, які суперечать фактам.

"За останні 10 років жодне підвищення тарифів "Укрзалізниці" не покращувало ситуацію в УЗ, а тільки погіршувало. Зараз УЗ має умови не для підвищення, а для зниження вантажних тарифів на 20%, бо вона надприбуткова. Це не втрачаючи рентабельності, та показуючи прибутковість. І це забезпечить стабільну роботу бізнесу! А довгостроковим рішенням проблем "Укрзалізниці", котрі в неї є, буде демонополізація, так, як це відбулося в усіх країнах ЄС", - резюмував експерт.

Як відомо, УЗ завершила три квартали 2024 року з показником чистого прибутку в 1,66 млрд грн. Виторг УЗ за січень-вересень зріс до 78 млрд грн - це на 17% більше, ніж було за аналогічний період минулого року. Водночас, компанія суттєво збільшила операційні витрати і ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%.

Бізнес виступив проти цього рішення, адже наслідки для економіки можуть бути катастрофічними: так, у Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод "АрселорМіттал Кривий Ріг" попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.