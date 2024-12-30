УЗ имеет все предпосылки для снижения тарифов на грузовые перевозки, - эксперт

"Интересы государственных монополий и особенно их менеджмента сегодня поставлены выше интересов белого бизнеса, который платит налоги и формирует бюджет Украины. Никто не понимает, зачем "Укрзализныця" снова повышает тарифы, они на 60% выше довоенного уровня уже. Тарифное давление стало препятствием для восстановления производств целого ряда предприятий за последние два года, а УЗ еще планирует повысить на 40%. Решение должен утвердить Кабмин: я надеюсь, что они прислушаются и не будут утверждать это решение", - отметил эксперт.

По его словам, в случае роста дополнительные расходы на логистику в промышленности составят 10 миллиардов гривен - только у завода "Арселор Миттал Кривой Рог", одного из крупнейших производителей стали в Украине, будет 1,5 миллиарда дополнительных расходов в год.

"Это - потеря конкурентоспособности нашей продукции на глобальном рынке, и от этого выиграют только наши конкуренты из Китая, Турции, РФ, Бразилии, Австралии. Повышение этих тарифов приведет к тому, что "Укрзализныця" потеряет грузовую базу, грузы уйдут из "Укрзализныци", а часть предприятий закроются или уменьшат работу до минимума. В результате "Укрзализныця" не получит дополнительных доходов, а еще получит убытки. Они повысят тарифы, и в результате получат дополнительные убытки, и не будет никаких дополнительных поступлений", - говорит Зинченко.

Он подчеркнул, что никаких адекватных аргументов от руководства "Укрзализныци" за последние 3 месяца, почему тариф должен быть повышен, не было - только общие слова, которые противоречат фактам.

"За последние 10 лет ни одно повышение тарифов "Укрзализныци" не улучшало ситуацию в УЗ, а только ухудшало. Сейчас УЗ имеет условия не для повышения, а для снижения грузовых тарифов на 20%, потому что она сверхприбыльная. Это не теряя рентабельности, и показывая прибыльность. И это обеспечит стабильную работу бизнеса! А долгосрочным решением проблем "Укрзализныци", которые у нее есть, будет демонополизация, так, как это произошло во всех странах ЕС", - резюмировал эксперт.

Как известно, УЗ завершила три квартала 2024 года с показателем чистой прибыли в 1,66 млрд грн. Выручка УЗ за январь-сентябрь выросла до 78 млрд грн - это на 17% больше, чем было за аналогичный период прошлого года. В то же время, компания существенно увеличила операционные расходы и инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%.

Бизнес выступил против этого решения, ведь последствия для экономики могут быть катастрофическими: так, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод "АрселорМиттал Кривой Рог" предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.