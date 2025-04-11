УЗ має виставляти клієнтам тариф за послуги, які вони дійсно отримують, - експерт

"Вантажовідправник має оплачувати ті послуги, які безпосередньо він використовує. Підхід, який сьогодні декларує Укрзалізниця, коли вони беруть загальний баланс витрат і на його основі формують тариф суперечить економічній логіці. Витрати перевізника при маршрутних перевезеннях істотно нижчі, ніж при роботі з повагонними відправленнями. Відповідно, тариф для вантажовідправника має це враховувати", - підкреслив Вовк.

Також потрібно розбиратися з хронічною збитковістю пасажирських перевезень, оскільки збитки зростають від року в рік, а реалізації якоїсь цілеспрямованої стратегії в цьому напрямку поки що не проглядається, зауважив експерт.

"Потрібно провести чіткий баланс витрат, які здійснюються в пасажирській вертикалі. Наприклад, значна частина пасажирів зокрема в приміському сполученні, їздить взагалі без будь-яких проїзних документів. Сучасні системи автоматизованого контролю вирішують цю проблему, збільшать доходи цього напрямку, забезпечать справедливий рівень компенсацій за перевезення пільгових категорій населення", - вважає експерт.

Крім того, він нагадав, що в Укрзалізниці є величезна частина інфраструктури, яка не використовується, а прибутковими є лише 35% інфраструктури.

"Виникає питання, що робити з тією інфраструктурою, яка не користується попитом. УЗ має потенціал до зменшення операційних витрат за шляхом провідних практик ЄС шляхом оптимізації неактивної і малодіяльної інфраструктури. Це мільярди гривень, і в Укрзалізниці постійно про це говорять. Але далі заяв змін немає. Тому це третє питання, яке потрібно вирішити. А після того як ці три питання будуть вирішені, можна підійти до визначення справедливого рівня тарифів — у якому бізнес буде платити за ту послугу, яку він використовує, і не буде переплачувати за напрямки, які йому не потрібні", - каже Вовк.

Він також висловив переконання, що питання тарифоутворення необхідно обговорювати з бізнесом, адже ігнорування клієнтів може нашкодити економічному стану УЗ.

"Укрзалізниця у діалозі з бізнесом наводить лише свої аргументи, але не дуже схильна прислухатися до аргументів іншої сторони. На практиці це призводить до того, що вантажі просто тікають з Укрзалізниці на інші модальності, зокрема на автомобільний транспорт", - резюмував Вовк.

Як відомо, Укрзалізниця пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту, які, за оцінками, сягнуть у 2024 році 25 мільярдів гривень.